Tirana Beşiktaş maçının cezaları açıklandı

UEFA, Konferans Ligi'nde oynanan Tirana-Beşiktaş maçının cezalarını duyurdu. Ayrıca Arthur Masuaku'nun 2 maçlık cezası 1 maça indirildi.

Tirana Beşiktaş maçının cezaları açıklandı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.

Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
TFF'nin Ali Koç planını Selim Soydan açıkladı. Flaş iddia Spor
TFF'nin Ali Koç planını Selim Soydan açıkladı. Flaş iddia
Karagümrük'ten ayrılan Viviano'nun yeni takımı belli oldu Spor
Karagümrük'ten ayrılan Viviano'nun yeni takımı belli oldu
Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı Güncel
Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı
Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı Güncel
Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı
Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza Dünya
Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza
Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı Güncel
Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı
Galatasaray ikinci yarıya golle başladı Spor
Galatasaray ikinci yarıya golle başladı