Tiran'da skandal. Beşiktaşlılara saldırdılar. Takım sahadan çekildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu ikinci maçında Tirana ile ikinci maçta mücadele ediyor.
Maç öncesinde Air Albania Stadium'da Tirana - Beşiktaş maçı öncesi sahaya yanıcı maddeler atıldı ve taraftarlar sahaya girdi.
Sahaya atılan yabancı ve yanıcı maddeler nedeniyle göz gözü görmez oldu.
Tirana taraftarları sahaya girerek Beşiktaşlı taraftarlara saldırmak istedi. Tribünde de olaylar çıktı.
Bu gelişmenin ardından hakem Stuart Attwell oyuncuları çağırdı.
İki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.
Stadyumda taraftarların sakin olunması için anons yapıldı.
Arnavutluk polisi Beşiktaş taraftarı ile Tirana taraftarları arasında hat çekti.
UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç 15 dakika geç başladı.