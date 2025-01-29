TIR'daki montun cebinde 516 gram kokain ele geçirildi, 2 tutuklama

Adana'da ekiplerin, dedektör köpek "Barbara" ile arama yaptığı TIR'daki montun cebinde 516 gram kokain ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli, montun kendilerine ait olmadığını söyledi. Montun sahibi, cebinden çıkan Diyar G.'nin (23) kimliğinden tespit edildi. Diyar G. ile komşusu Resul O. (33), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan TIR'da uyuşturucu taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı TIR'ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Fırat O. (26) ile yanındaki Diyar G. ve Resul O., TIR'dan indirildi ve araç narkotik köpeği Barbara ile arandı. Barbara, araçtaki monta tepki verdi. Ekiplerin detaylı aramasında montun cebindeki poşette 516 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler, montun kendilerine ait olmadığını öne sürdü. Polis, montun, diğer cebindeki cüzdanda bulunan kimlikten Diyar G.'ye ait olduğunu tespit etti.

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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden şoför Fırat O., ifadesinde, "Resul, benim arkadaşım olur. Adana'ya gideceğimi söyleyince, komşusuyla birlikte gelmek istedi. Uyuşturucu taşıdıklarından haberim yoktu" dedi.

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Sorguda birbirini suçlayan şüphelilerden Diyar G. ise "Uyuşturucu madde, komşum Resul'e ait. Taşımam için bana vermişti" savunmasını yaptı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Diyar G. ile Resul O. tutuklandı; Fırat O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.