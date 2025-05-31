Tırdaki su tankından servet çıktı!

İlk olayda Türk vatandaşının kullandığı, Türk plakalı yolcu otobüsü, Kapitan Andreevo gümrük noktasına geldi. Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye 11 yolcu taşıyan otobüs, risk analizinin ardından detaylı bir gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Kontrol sırasında arka kapının yanında bulunan buzdolabında özel olarak yapılmış bir bölmede ABD doları banknotlarından oluşan paketler bulundu. Gizlenen döviz miktarının toplam 510 bin ABD doları olduğu belirlendi.

SU TANKLARININ İÇİNE GİZLENDİ

İkinci olayda ise Almanya'dan Türkiye'ye yük taşıyan Türk plakalı sürücüsü Türk vatandaşı olan bir tırda yapılan denetimde, yarı römorkun orta dış kısmında bulunan plastik su tankının içine gizlenmiş ve beyan edilmemiş 100 bin euro bulundu.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı-Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde gümrük müfettişleri tarafından başlatıldığı bildirildi.