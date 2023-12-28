TIR'dan 30 bin TL'lik kablo çalındı

Kaynak: İHA
TIR'dan 30 bin TL'lik kablo çalındı
Antalya'da park halindeki tırdan 30 bin lira değerinde kablo çalındı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Konya’dan Manavgat’a kargo taşımacılığı yapan Serhat Parıltı'nı Antalya'nın Manavgat ilçesinde park ettiği tırında hırsızlık yaşandı.

Dorsesinde Manavgat’taki otel ve işletmelere ait kablolar bulunan 42 AKL 643 plaka ve 42 DFM 59 dorse plakalı tırı, Side Mahallesi 1607 sokak üzerine park etti. Sabah dorsenin arka kapağının açık olduğunu gören Parıltı, yaptığı kontrolde rulo halinde 5x16 özel kablonun olmadığını fark edince hemen polisi aradı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıda parmak izi ve bölgede güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Parıltı, “Geceyi Antalya’da geçirdim. Sabah kargoları sahiplerine teslim etmek üzere hareket ettim. İlerideki kavşakta Side istikametine dönerken arkadan gelen bir aracın uyarısıyla dorsenin arka kapağının açıldığını fark ettim. Yaptığım kontrolde arkada bulunan kablo rulosunun olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Kablonun değeri 30 bin lira dolayında" dedi.

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