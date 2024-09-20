Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Giresun'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu, vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

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Metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düşen ilçede taşkın nedeniyle şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri yollarda suyun tahliyesi ve molozların temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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Yağış bölgede aralıklarla sürerken, valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

Tirebolu'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında

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