Tırın altında feci şekilde can vermişti! Genç motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Tırın altında feci şekilde can vermişti! Genç motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın altında kalarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçmek istediği tırın altında kalarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü, son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu İzmit istikameti SGK önünde meydana geldi. 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Boztekin iddiaya göre, 41 AVM 598 plakalı tırı geçmek isterken takılarak düştü. Düşen Emre Boztekin, tırın altına girerek ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

r.jpgBoztekin'in cenazesi, bugün ailesi tarafından morgdan alınarak Fevziye Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Boztekin, kent mezarlığına defnedildi.

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