TIR’ın arabasına çarptığı o anı saniye saniye kaydetti. Yoldan çıkıp bir anda üstüne geldi

Adana’da kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşıp karşı şeride girerek otomobille çarpıştı. Devrilen TIR’a ise yoldan geçen 1 TIR ile 5 otomobil çarptı.Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtardı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
DEHŞET ANLARINI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Adana’da meydana gelen feci kaza kameraya saniye saniye yansıdı. TIR’ın yoldan çıkarak çarptığı araçtaki bir kişi kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadın sürücünün yanındaki yolcunun kaydettiği görüntülerde TIR’ın yoldan çıkarak arabaya çarptığı anlar yer aldı. Görüntüyü kaydeden kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.