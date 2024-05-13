TIR’ın arabasına çarptığı o anı saniye saniye kaydetti. Yoldan çıkıp bir anda üstüne geldi

Kaynak: DHA
TIR’ın arabasına çarptığı o anı saniye saniye kaydetti. Yoldan çıkıp bir anda üstüne geldi
Adana’da meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan TIR karşı şeride geçip otomobille çarpıştı. Kaza anında araç içinde bulunan bir kişi dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Adana’da kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşıp karşı şeride girerek otomobille çarpıştı. Devrilen TIR’a ise yoldan geçen 1 TIR ile 5 otomobil çarptı.Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtardı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARINI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Adana’da meydana gelen feci kaza kameraya saniye saniye yansıdı. TIR’ın yoldan çıkarak çarptığı araçtaki bir kişi kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadın sürücünün yanındaki yolcunun kaydettiği görüntülerde TIR’ın yoldan çıkarak arabaya çarptığı anlar yer aldı. Görüntüyü kaydeden kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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