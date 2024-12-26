TIR'ın çarptığı 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Arnavutköy'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Hüseyin Çelik tırın altında kaldı.

Hüseyin Çelik, karşı yönden gelen aracı bekleyen TIR’ın kör noktasında kalarak aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA BAKLALI MAHALLESİ'NE BAĞLI DURSUNKÖY-BAKLALI CADDESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Baklalı Mahallesi Dursunköy-Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Camiden çıkan Hüseyin Çelik, yolun karşısına geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen aracın geçmesini bekleyen TIR'ın önünden geçti. Bu sırada hareket eden TIR, kör noktadaki Çelik’i görmeyerek çarptı.

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TIR SÜRÜCÜSÜ DURUMU FARK EDEREK ARACI DURDURDU

TIR sürücüsü, kazayı fark eder etmez aracı durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Hüseyin Çelik'in karşı yönden gelen aracı bekleyen TIR'ın önünden geçmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

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