Kaynak: İHA
Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde kara yolundan karşıya geçmek isteyen genç, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, gece saatlerinde Konya - Adana Kara yolu üzeri Ereğli Çevre Yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 11 UA 480 plakalı Volvo marka tır, yolun karşısından karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Eren Özcan'a (20) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Eren Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

