Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi: 1 yaralı

D-650 karayolunda tırın çarpması neticesinde kontrolden çıkan kamyonet, durağa girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda tırın çarpması neticesinde kontrolden çıkan kamyonet, durağa girdi. Meydana gelen kazada durakta bekleyen 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

D-650 karayolunda Paşalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine seyreden E.M. idaresindeki 34 FSF 458 plakalı Iveco marka kamyonet, tırın çarpması neticesinde kontrolden çıkarak durağa girdi.

Meydana gelen kazada durakta bekleyen 1 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilin yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

aw264369-04.jpg

aw264369-03.jpg

aw264369-02.jpg

aw264369-01.jpg

İlgili Haberler
Burdur’da düğünde silahla 3 çocuğu yaralayan muhtar görevden alındı
Burdur’da düğünde silahla 3 çocuğu yaralayan muhtar görevden alındı
Niğde'de otomobil su kanalına düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Niğde'de otomobil su kanalına düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Son Haberler
46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor Yaşam
46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor
Çekilin diye bağırıp kurşun yağdırdılar Gündem
Çekilin diye bağırıp kurşun yağdırdılar
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım çalışmaları başladı Gündem
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım çalışmaları başladı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti. Bunu yapanlar yandı Ekonomi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti. Bunu yapanlar yandı
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu Video
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı Spor
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı