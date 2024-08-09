Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda tırın çarpması neticesinde kontrolden çıkan kamyonet, durağa girdi. Meydana gelen kazada durakta bekleyen 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

D-650 karayolunda Paşalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine seyreden E.M. idaresindeki 34 FSF 458 plakalı Iveco marka kamyonet, tırın çarpması neticesinde kontrolden çıkarak durağa girdi.

Meydana gelen kazada durakta bekleyen 1 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilin yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.