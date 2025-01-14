Tırın çarptığı motosikletin metrelerce savruldu

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da bir tırın çarptığı motosikletteki iki kişi yaralanırken, kazanın anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Susuz Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, R.A. isimli şahıs, plakası olmayan motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir süre yolu kontrol etti. Bu esnada, E.H.'nin kullandığı 34 GRV 786 plakalı tır, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle R.A. ve Y.A., metrelerce savrularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, kazanın anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini saniye saniye gösterdi.

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