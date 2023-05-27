TIR'ın çarptığı otobüs alev aldı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza saat 22.10 civarında Ankara - Niğde Otoyolu Ahiboz mevkinde meydana geldi. Elfay yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev aldı. Otobüste 25 yolcu bulunurken kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaza sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken TIR ise büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)