TIR’ın çarptığı traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Kaynak: DHA
TIR’ın çarptığı traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.K

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen C.A.(41) yönetimindeki 31 N 3034 plakalı TIR, Gökçedere Mahallesi mevkisine geldiğinde bilinmeyen nedenle M.S.'nin kullandığı 27 SE 127 plakalı traktöre çarptı. Kazada, ikiye ayrılan traktörde bulunan sürücü M.S. ile yanında bulunan A.S. (62) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü M.S.'nin ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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