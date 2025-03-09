TIR'ın çarptığı Türkan, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: DHA

Mersin'de Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Türkan Tunç tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına genç kızın tır geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülmüştü.

Kaza, 24 Şubat’ta öğle saatlerinde D-400 karayolu Mersin- Adana istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Tunç’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Tunç, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

12 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Türkan Tunç, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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