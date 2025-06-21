Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ’da bir tır yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı adama çarpıt. Kazada yaşlı adam hayatını kaybederken kazaya karışan tırın sürücüsü kaçtıktan sonra yakalandı.

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen yaşlı adam, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çorlu Devlet Hastanesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Hastaneye doğru yaya geçidinden geçen Fahat Özdoğan'a (78) henüz şoförünün kimliği belirlenemeyen bir tır çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaçan tır şoförünün Lüleburgaz Büyükkarıştıran mevkiinde yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan tır şoförünün, yayaya çarptığını fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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