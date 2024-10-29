Tırın dorsesi alev alev yandı

Kaynak: İHA
Tırın dorsesi alev alev yandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Edirne'den Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine hurda götüren Feridun Arş idaresindeki Litvanya plakalı tırın dorsesi Amasya'nın Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkiinden geçtiği esnada alev aldı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine sürücü tırın kafa kısmını dorseden ayırdı. Dorseyi saran alevlere Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

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Olayı anlatan Feridun Arş, "Söndürmeye çalıştık. Ama sularımız yetmedi. Toprakta attık. Ancak yangın büyüdü. İtfaiyeye haber verdik. Araba yandıktan sonra yetiştiler" diye konuştu.

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Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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