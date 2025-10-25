Olay, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Yabancı plakalı Tır'ın şoförü, gişelerden çıktıktan sonra yolda zikzak çizmeye başladı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde bulunan yükler yola saçıldı.

TIR'ın dorsesi patladı, ürünler yola saçıldı... O anlar kamerada - Resim : 1

O anlarda aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler, hızla seyreden Tır'ın önünü keserek durmasını sağlarken, trafiği tehlikeye düşüren Tır şoförü ile diğer sürücüler arasında tartışma yaşandı.

TIR'ın dorsesi patladı, ürünler yola saçıldı... O anlar kamerada - Resim : 2

Tır'ın tehlikeli şekilde ilerlemesi ve yüklerin yola saçıldığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi

TIR'ın dorsesi patladı, ürünler yola saçıldı... O anlar kamerada - Resim : 3