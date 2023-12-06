TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı. 2’si kaçmaya çalıştı

Amasya’da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR’ın dorsesinde 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: DHA
TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı. 2’si kaçmaya çalıştı

Ağrı’dan İstanbul’a giden T.S. yönetimindeki 91 AB 706 İran plakalı TIR, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü T.S. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, T.S.’nin işlemleri sürüyor.

İKİSİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Amasya'da, polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR’ın dorsesinde yakalanan 61 kaçak göçmenden 2'si, hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istendikleri sırada kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 kaçak göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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