Tırın kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya sebep oldu: O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tırın kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya sebep oldu: O anlar kamerada

Adana'da otoyolda tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Adana'da otoyolda tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek araçların arasından geçip, güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde ilerleyen 4 otomobil de lastik nedeniyle manevra yapınca birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kimse yaralanmadı.

Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya sebep oldu: O anlar kamerada

Tırın kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya sebep oldu: O anlar kamerada

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