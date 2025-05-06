Tırın lastiği patladı, facia büyük şansla önlendi

Kaynak: İHA

Zonguldak’ta yılda seyir halinde ilerleyen bir tırın lastiği patladı. Tırın patlayan lastiğinin parçaları yola saçılırken olası bir facia büyük şansla önlendi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir tırın lastiği aniden patladı. Patlama anı, aynı güzergahtan geçen başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın sağ arka lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında lastik parçaları çevreye saçılırken, yolun sağ şeridinde başka bir aracın bulunmaması faciayı önledi.

Araç kamerası görüntülerinde, patlayan lastiğin ardından tırın kısa süreli savrulduğu, ancak sürücünün aracı kontrol altına alarak yolun sağına yanaştığı görülüyor. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, sürücüler kısa süreli panik yaşadı.

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