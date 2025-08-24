Tırın yakıt deposunda 33 litre metamfetamin çıktı

Hakkari Valiliği'nden yapılan duyuruda, "Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Türk plakalı bir tırda arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, aracın yakıt kısmına gizlenmiş şekilde 33 litre sıvı metamfetamin tespit edildi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı çerçevesinde, uyuşturucu maddeye ve tıra el konulmuş olup, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince sürdürülen soruşturma özenle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.