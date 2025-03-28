Tırıvırı avcılarına ceza yağdı

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek tırıvırı ile avcılık yapan vatandaşları tespit etti.

Eğirdir Gölü’nün çeşitli noktalarında gece gündüz denetimlerini sürdüren ekipler, ihbar üzerine gittikleri bölgede yasa dışı avlanmada kullanılan tırıvırı ve hapislikleri ele geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişiye toplamda 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

AV YASAĞI BAŞLADI

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, "Eğirdir Gölü hastane altı kıyı şeridindeyiz. Son iki gündür müdürlüğümüze ve jandarma bot komutanlığına tırıvırı ile avcılık yapıldığı yönünde yoğun ihbarlar geliyor" dedi.

Korkmaz "Tırıvırı, ticari avcılık kapsamında değerlendirilir. Gerekli incelemeleri yaparak av araçlarına el koyduk. Canlı sazanları göle iade ettik. 15 Mart itibariyle başlayan av yasağı 15 Haziran’a kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın bu süreçte hassasiyet göstermelerini ve yasağa uymalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TIRIVIRI AVCILIK NEDİR?

Yetkililer, yasağa rağmen kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Tırıvırı, Paraşüt ya da katil tor adıyla da bilinmektedir. Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarına bir kurşun ağırlık takılarak imal edilmektedir.