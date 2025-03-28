Tırıvırı avcılarına ceza yağdı

Kaynak: İHA

Isparta Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı, gelen ihbar üzerine tırıvırı ile avlanan kişileri tespit etti. 7 kişiye toplam 13 bin TL idari para cezası kesildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek tırıvırı ile avcılık yapan vatandaşları tespit etti.

Eğirdir Gölü’nün çeşitli noktalarında gece gündüz denetimlerini sürdüren ekipler, ihbar üzerine gittikleri bölgede yasa dışı avlanmada kullanılan tırıvırı ve hapislikleri ele geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişiye toplamda 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

aw422108-06.jpg

AV YASAĞI BAŞLADI

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, "Eğirdir Gölü hastane altı kıyı şeridindeyiz. Son iki gündür müdürlüğümüze ve jandarma bot komutanlığına tırıvırı ile avcılık yapıldığı yönünde yoğun ihbarlar geliyor" dedi.

aw422108-07.jpg

Korkmaz "Tırıvırı, ticari avcılık kapsamında değerlendirilir. Gerekli incelemeleri yaparak av araçlarına el koyduk. Canlı sazanları göle iade ettik. 15 Mart itibariyle başlayan av yasağı 15 Haziran’a kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın bu süreçte hassasiyet göstermelerini ve yasağa uymalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

aw422108-08.jpg

TIRIVIRI AVCILIK NEDİR?

Yetkililer, yasağa rağmen kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Tırıvırı, Paraşüt ya da katil tor adıyla da bilinmektedir. Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarına bir kurşun ağırlık takılarak imal edilmektedir.

aw422108-09.jpg

aw422108-10.jpg

Son Haberler
Kiraz ve vişnede çiçek hastalığına dikkat çekti
Kiraz ve vişnede çiçek hastalığına dikkat çekti
16 yaşındaki Deniz Dönmezer'i Chelsea izliyor
16 yaşındaki Deniz Dönmezer'i dünya devi izliyor
Mehmet Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı!
Mehmet Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı!
Halk otobüsleri bayramın ilk 2 günü ücretsiz
Halk otobüsleri bayramın ilk 2 günü ücretsiz
Başkan Aydın, Osmangazi ailesiyle bayramlaştı
Başkan Aydın, Osmangazi ailesiyle bayramlaştı