Tırla çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü!

Kaynak: İHA
Tırla çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü!

Sivas'ta kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada bir tıra çarpan cip, hurdaya döndüğü an kameraya yansıdı.

Sivas'ta kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada bir tıra çarpan cip, hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. C.K. idaresindeki 58 AFC 144 plakalı Nissan marka cip, kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada H.A. idaresindeki 58 ADH 957 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Kazada cip hurdaya dönerken, tırın yakıt deposu delinerek tehlike oluşturdu. Kazada yaralanan cip sürücüsü C.K. ve M.K. adlı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tırla çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü!

Tırla çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü!

Tırla çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü!

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