TIR'la çarpışan otomobilde 3 kişi öldü

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde TIR’la kafa kafaya çarpışan otomobilde 3 kişi yaşamını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunun Kötüre Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Afşin’den Göksun’a gitmekte olan İsmail Polat (49) yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz’ın kullandığı (75) otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Abdullah Yılmaz ile otomobildeki Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'un (60) yaşamını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince otomobilden güçlükle çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

TIR şoförü İsmail Polat'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

