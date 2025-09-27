Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, Kumlu ilçesi Kırcaoğlu mevkiinde yaşandı. Tır ve otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayla birlikte hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı