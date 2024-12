TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamzabeyli karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi.

KAZADA OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Engin Can’ın kullandığı 22 DK173 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan A.S. yönetimindeki 278 AKR 113 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Engin Can, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lalapaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Can kurtarılamadı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR şoförü A.S., kazanın ardından gözaltına alındı. Kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de elde edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından devam ettiriliyor.