TIR'la motosiklet sürücüsünün kazası kamerada

Kaynak: İHA
TIR'la motosiklet sürücüsünün kazası kamerada

Tekirdağ Çerkezköy'de TIR ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Veliköy Mahallesi'ndeki TIR garajı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden U.G. idaresindeki 22 NK 780 plakalı motosiklet, iddiaya göre, garajdan çıkarak yola bağlanmak isteyen İ.G. yönetimindeki H 9201 KA Bulgaristan plakalı TIR ile çarpıştı.

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Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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