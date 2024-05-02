TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor

GÜNDE 300-400 TIR'DAN 60-80'E DÜŞTÜ

İhracatı ve buna bağlı olarak TIR sayısını artırmaya çalışırken, bu üstü kapalı engellemenin ihracatçının önünü kestiğini belirten Çavuşoğlu, “Vize problemine bağlı TIR geçişlerinde belli düşüşler gerçekleşti. Şöyle ki; özellikle bölgemizde yaş sebze, meyve çıkışları çok yoğun. Türkiye anlamında baktığımızda, yaş sebze, meyve çıkışlarında hemen hemen günde 300-400 TIR'lara çıktığımız oluyordu. Şu anda 60-80 civarında. O nedenle kapıda hiçbir bekleme söz konusu değil şu anda. Tabii bunun bir kısmı mevsimsel, bir kısmı taleple ilgili ama bir kısmında da maalesef müşteri kayıpları söz konusu. Vize sorunu bağlantılı olarak müşteri kayıpları söz konusu" diye konuştu.