TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor

TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor
Kaynak: DHA
Avrupa ülkelerinin Türklere uyguladığı Shengen vizesi İş insanlarından ihracatçıya herkesi vuruyor. TIR şoförleri sınır kapılarında kalıyor. Taze sebze meyve ihracatında bu yüzde ürünler kapılarda kalıyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, duruma isyan ediyor.
1/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 1

AVRUPA ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı Schengen vizesinde iş insanlarından ihracatçıya kadar herkesi vurdu. Başvuru süreçleri iyice ağırlaştı TIR şoförleri de bu konuda dertli. Çünkü kapıda kalıyorlar.

2/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 2

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'na göre çok sayıda TIR yatıyor.

3/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 3

TIR şoförü vize alamadığı için ihracatta kullanılan araçların parklara çekildiğini söyleyen Çavuşoğlu eskiden günde 300-400 aracın sınırı geçtiğini belirterek, "Şu anda 60-80 TIR söz konusu" dedi.

4/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 4

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı uzun vize başvuru süreci ve başvuruların yoğunlukla reddedilmesi, ihracatçıları vurdu.İhracatın yüzde 40'ından fazlasının yapıldığı Avrupa ülkelerinin vize eziyetinden en çok etkilenenlerden biri de TIR şoförleri oldu.

5/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 5

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, son aylarda Avrupa ülkelerine çalışan çok sayıda TIR şoförü ile ihracatçıların ciddi vize sorunu yaşadığını açıkladı.

6/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 6

‘CİDDİ VİZE PROBLEMİ YAŞAMAKTAYIZ’

Yaklaşık 1 yıldır bu problemin artarak devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, randevu sürecine dikkat çekti. 2 ayı bulan randevu süreleri söz konusu olduğunu belirten Çavuşoğlu'na göre bazı ülkeler başvuruları bile en az 1,1,5 ay ileriye atıyor. İhracatın olumsuz etkilendiğini ifade eden Çavuşoğlu "TIR şoförleri gündeme oldu. Son 4-5 aydır TIR şoförlerinde çok ciddi vize problemi yaşamaktayız. Bu da ürünlerimizin daha sağlıklı ihraç olmasının önünde bir engel teşkil ediyor" dedi.

7/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 7

İHRACATÇI İŞ GÖRÜŞMELERİNE GİDEMİYOR

Batı Akdeniz açısından bakıldığında toplam ihracatın yüzde 40'ından fazlasının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirten Çavuşoğlu, “Bu tip üstü kapalı tedbirler bizleri çok zora sokuyor, ihracatımızda ister istemez düşüşlere veya yükseliş olmamasına sebep oluyor. Yurt dışı görüşmelerimizden anladığımız kadarıyla, buradaki sorun özellikle son birkaç yıldır yurt dışına giden birçok vatandaşımızın geri dönmemesi kaynaklı gösterilmekte. Bunun ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz. Fakat ülkemiz olarak görüşmeler devam ediyor ve bunun ivedilikle çözülmesini bekliyoruz. " diye konuştu.

8/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 8

TIRLAR YATMAYA BAŞLADI

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Önümüzü kapatan asıl engellerden biri de TIR şoförlerine vize alınamaması. Böyle olunca TIR firmalarında da sıkıntılar baş göstermeye başladı. Çünkü TIR'lar yatmaya başladı, vize olmadığı için. Bununla ilgili de birçok kuruluş ve birçok bakanlık devrede. İnşallah kısa sürede bunun çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

9/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 9

Türkiye'nin Bulgaristan kapısından günlük 1000'in üzerinde TIR çıkışının söz konusu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, yıllık da büyük kısmı Türk olmak üzere ve yabancılarla birlikte 400 bin TIR'ın üzerinde geçiş olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, vize problemleriyle birlikte ihracatta düşüşler yaşandığını ifade etti.

10/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 10

GÜNDE 300-400 TIR'DAN 60-80'E DÜŞTÜ

İhracatı ve buna bağlı olarak TIR sayısını artırmaya çalışırken, bu üstü kapalı engellemenin ihracatçının önünü kestiğini belirten Çavuşoğlu, “Vize problemine bağlı TIR geçişlerinde belli düşüşler gerçekleşti. Şöyle ki; özellikle bölgemizde yaş sebze, meyve çıkışları çok yoğun. Türkiye anlamında baktığımızda, yaş sebze, meyve çıkışlarında hemen hemen günde 300-400 TIR'lara çıktığımız oluyordu. Şu anda 60-80 civarında. O nedenle kapıda hiçbir bekleme söz konusu değil şu anda. Tabii bunun bir kısmı mevsimsel, bir kısmı taleple ilgili ama bir kısmında da maalesef müşteri kayıpları söz konusu. Vize sorunu bağlantılı olarak müşteri kayıpları söz konusu" diye konuştu.

11/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 11

Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini dile getiren BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Belki kısa vadede herhangi kayıplar yaşamıyor gibi gözüküyoruz, fakat orta ve uzun vadede ciddi kayıplar söz konusu oluyor. Bunu kapıda yaşadığımız problemde de gördük. Kapıda ilk başlarda müşteri kayıpları olmadığını gördük. Fakat 1- 1,5 yıl geçince ciddi kayıplar yaşadığımızı gördük. Biz artık bunları yaşamak istemiyoruz. Üzerine koyup devam etmek istiyoruz" diye konuştu

12/12
TIR'lar kapıda kaldı. Avrupa İhracatçılara bile vize eziyeti çektiriyor 12
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yapı Kredi dev kar açıkladı
Yapı Kredi dev kar açıkladı
Altında kritik seviyeler neler?
Altında kritik seviyeler neler?
Dolarda kafaları karıştıran gelişme. İşte olacaklar
Dolarda kafaları karıştıran gelişme. İşte olacaklar
Şeref Oğuz: Bir anda düşecek
Şeref Oğuz: Bir anda düşecek
SGK Uzmanı Ali Tezel ‘hayırlı uğurlu olsun’ diyerek açıkladı. En düşük emekli maaşında rakam belli oldu
SGK Uzmanı Ali Tezel ‘hayırlı uğurlu olsun’ diyerek açıkladı. En düşük emekli maaşında rakam belli oldu
Mert Başaran: Satan büyük kaybedecek
Mert Başaran: Satan büyük kaybedecek