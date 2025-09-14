Tırmanışta kaybolan Fransız turist bulundu

Tırmanış gerçekleştirmek üzere Aladağlar'a çıkan ve bir süre sonra kaybolan Fransız kadın turist, yapılan araştırma sonucu sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri, Niğde, Adana illeri arasında bulunan 3 bin 756 metre rakımlı Aladağlara tırmanış gerçekleştiren Fransız kadın turist bir süre sonra yönünü kayıp ederek kayıp oldu. Durumun bildirilmesi üzerine, harekete geçen AFAD, UMKE, ve JAK ekipleri arama faaliyetleri başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama faaliyetleri sonucunda; dağcı kadın Niğde'ye bağlı Çamardı ilçesi yakınlarında sağ olarak bulundu. Ambulansa alınan kadın. Tedbir amaçlı tedavi altına alındı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.