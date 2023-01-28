Yüz bölgesinde sıklıkla karşılaşılan tırnak izi sorunu bazı yöntemlerle giderilebilmektedir. Tırnak izi iyileşme sürecini hızlandırıp yok etme için doğal ürünler öneriliyor. Peki, Tırnak izi nasıl geçer? Ciltteki tırnak izleri nasıl yok edilir?

Çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen tırnak izi, oldukça sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle de doğal yöntemler tırnak izinin geçmesinde oldukça etkilidir. Genellikle estetik açıdan kötü bir görünüme sahip olmasından dolayı kişileri rahatsız eden bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için bazı pratik yöntemler uygulamak mümkündür.

Eczanelerden veya aktarlardan satın alınabilecek olan kantaron yağı, tırnak izi olan bölgeye tatbik edilerek kullanıldığında, kusurun ortadan kalkmasını hızlandıracaktır.

Eczanelerden satın alınabilecek farklı tedavi yöntemlerinden birisi de izler için üretilmiş olan özel kremlerdir. Kullanmadan önce eczacı ya da doktordan mutlaka bilgi alınmalıdır.

Bir cilt uzmanına danışarak farklı merhemler de kullanılabilmektedir.

TIRNAK İZİ NASIL GEÇER?

Yüz için uygulanabilecek bazı bitkisel yöntemler vardır. Bu yöntemler tırnak izlerinin kısa bir zaman dilimi içerisinde yok edilmesini sağlayacaktır.

-Hasar olan bölgeye zeytinyağı sürmek iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

-Buz küpleri bir beze sarılarak iz olan bölgeye uygulanmalıdır.

-E vitamini içeren yağlar, izlerin yok olmasında oldukça etkilidir.

-Bir limonun ikiye bölünerek iz olan bölgeye uygulanması, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

YARA İZLERİNİ GEÇİREBİLECEK DOĞAL YÖNTEMLER NELER?

-Limonun doğal bir renk açıcı özelliği bulunur. Bu nedenle İzlerin ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir.

-Aloe vera aynı zamanda doğal bir yumuşatıcı ve kızarıklık gidericidir. Bu özelliği sayesinde cilt dokularının onarımı ve sağlıklı yeni hücrelerin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Aloe vera içerisindeki jel, açık olmayan yaralar üzerine tatbik edilmesi ile yaraların ve izlerin giderilmesini sağlayacaktır.

-Kuşburnu Tohumu Yağı bulunduğu ürünler özellikle yüz bölgesinde meydana gelen çiziklerin giderilmesinde oldukça faydalı olan bir bitkisel çözümdür.

-Hindistan Cevizi Yağı: Hasarlı olan cilt hücrelerinin onarılması ve yara izlerinin yok edilmesinde oldukça etkili olan bir bitkisel tedavi yöntemidir.

-Zeytinyağının cilde düzenli olarak uygulanması ile tırnak izlerinin hızlı bir şekilde azalması gözlemlenir.

-Yüzde ve cildin farklı bölgelerinde meydana gelen tırnak izlerinin giderilmesinde buz tedavisi oldukça etkilidir.

Önce mutlaka alanında uzman bir hekime danışılmalı ve bu uzmanın kontrolünde yöntemlerin uygulanması tavsiye edilmektedir.