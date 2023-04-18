İslam dininde Müslümanların çeşitli dini vecibelerini yerine getirmek için abdest alması gerekmektedir. Abdesti bozan bazı durumlar yer almaktadır. Peki, tırnak kesmek abdesti bozar mı? Abdesti bozan durumlar neler?

Namaz kılanlar abdestlerini bozan durumları sık sık araştırıyor. Tırnak kestikten sonra abdestin bozulup bozulmayacağı merak edilmektedir. Abdestli olan kişiler tırnaklarını kestiğinde abdestinin bozulduğunu düşünebiliyor. Abdestin bozulması için bazı durumların yaşanması gerekiyor. Peki, tırnak kesmek abdesti bozar mı?

TIRNAK KESMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Abdestli olarak tırnaklarını kesenler, abdestinin bozulduğunu düşünebiliyor. Tırnak kesilince abdest bozulmuyor. Abdestli durumdayken tırnak kesilmesi, abdestin bozulmasına neden olan bir durum değildir. Bireyler tırnaklarını kesse de, abdesti geçerli olur. Tırnak keserken herhangi bir kanama yaşanması abdesti bozan bir durumdur.

Diyanet İşleri, tırnak kesme durumunun abdesti bozmadığını belirtmiştir. Bireyler abdestliyken abdesti bozulmadan tırnaklarını gün içerisinde kesebilir.

Tırnak kesilme durumları, abdesti etkileyen bir durum değildir. Abdestliyken de tırnaklar uygun olarak kesilebilir. Tırnak kesmenin abdest üzerinde bir etkisi yoktur.

Yellenme, tuvalete çıkma veya kanama yaşanması gibi durumlarda abdest bozulur. Duşa giren bireyler tırnaklarını abdestli olsa dahi kesebilir, herhangi bir sakıncası yoktur.