Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan kadınlar yakalandı!

Kaynak: DHA
Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan kadınlar yakalandı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde esnafı dolaşarak tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı. Şüphelilerden S.P.'nin 12 suçtan arandığı ve hakkında 40,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Olay, 2 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Çarşaflı 3 kadının bölgede esnafı dolaşarak tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

3-006.jpg

Görüntülerdeki kadınların S.P., B.P. ve D.D. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yerini belirleyen polisler, B.P. ile D.D.'yi yakaladı. Polisi görünce kaçan S.P. ise takiple kısa sürede yakalandı.

2-007.jpg

S.P.'nin 12 ayrı suçtan arandığı ve hakkında toplam 40,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
İspanya'dan İsrail'e soykırım ve yaptırım resti: Başbakan Pedro Sánchez açıkladı
İspanya'dan İsrail'e soykırım ve yaptırım resti: Başbakan Pedro Sánchez açıkladı
Gürsel Tekin il binasına polise eşliğinde giriyor! Biber gazı müdahalesi...
Gürsel Tekin il binasına polise eşliğinde giriyor! Biber gazı müdahalesi...
Hamdi Akın açıkladı: Teknik direktör yabancı mı yerli mi olacak?
Hamdi Akın açıkladı: Teknik direktör yabancı mı yerli mi olacak?
Andre Onana'nın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı!
Andre Onana'nın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı!
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (8 Eylül 2025)
Dolar ve euro ne kadar?