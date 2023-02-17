Tırnaktaki çizgiler çok uzun süredir sizinleyse konuyu önemsemeniz gerekir. Bu durumun genetik olduğunu düşünebilirsin fakat gerçek öyle olmayabilir. Peki, tırnakta çizgiler neden olur? Tırnakta yatay ve dikey çizgiler nasıl geçer?

TIRNAKTA YATAY VE DİKEY ÇİZGİLER NEDEN OLUR?

Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu nedenle, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere yol açabilir. Aynı zamanda vücutta kalsiyum, protein, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir. Tüm bunlarla birlikte tırnaktaki çizgi ve dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda çizgilerin oluşması tamamıyla doğal ve normal bir süreçtir.

TIRNAK YÜZEYİNDEKİ DALGALANMA NEDEN OLUR?

Tırnak yüzeyindeki şekil değişikliklerinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerin bazıları ciddi hastalıklarken bazıları daha basit sorunlardır. Altta yatan sebebin ne olduğunu kesin olarak öğrenmek için cildiye doktoruna gitmeniz gerekir.

Bununla birlikte, tırnak yüzeyindeki dalgalanmaya neden olan nedenler aşağıdaki gibidir:

-Tırnaklarda mantar enfeksiyonu (onikomikoz)

-Tırnak sedefi

-Kansızlık (anemi)

-Egzama hastalıkları ve cilt kuruluğu

-Tırnak dibinde iltihap

-Başta A vitamini, D vitamini, B12 vitamini, Biotin, Kalsiyum ve Çinko olmak üzere vitamin eksiklikleri

-Şeker hastalığı (diyabet)

-Tiroid hastalığı

-Böbrek hastalıkları

-Yetersiz beslenme

-Yaşlılık

TIRNAKLARDAKİ DİKEY ÇİZGİLER NEDEN OLUR?

Tırnaklardaki dikey çizgilerin en büyük nedeni yaşlılık ve protein eksikliğidir. Protein, tırnak ve saç hücrelerinin inşasında önemli bir yere sahip olduğundan eksikliği durumunda dikey çizgiler gibi şekil bozuklukları görülebilir. Tırnaklardaki dikey çizgilerin diğer nedenleri; yetersiz beslenme sonucu vitamin mineral eksiklikleri, aşırı aseton kullanımı ve nadiren tırnak yatağı tümörüdür.

Dikey çizgilerin aksine, yatay çizgiler çoğu zaman girinti ve çukur şeklindedir. Yetersiz beslenme, ciddi enfeksiyonlar, diyabet, besin emilimini etkileyen sindirim sistemi bozuklukları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları ve kalp sorunları nedeniyle tırnaklarda yatay çizgiler oluşabilir. Ayrıca, kemoterapi gören hastalarda, kabakulak ve frengi hastalarında da el ve ayak tırnaklarında yatay çizgiler oluşabilir.

TIRNAKLARDAKİ RENK VE ŞEKİL BOZUKLUKLARI NEDEN OLUR?

Vücuttaki sağlık sorunları tırnaklarda meydana gelen ani değişimlerle kendini belli edebilir.

Buna göre, el ve ayak tırnaklarındaki yaygın sorunlar ve sebepleri aşağıdaki gibidir:

-Solgun tırnaklar: Anemi, kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, yetersiz beslenme.

-Süt beyaz tırnaklar: Hepatit ve karaciğer sorunları.

-Sararmış tırnaklar: Mantar enfeksiyonu (Nadiren, diyabet, tiroid, akciğer ve sedef hastalığı)

-Morarmış veya mavileşmiş tırnaklar: Vücudun yeterli oksijen alamadığının işaretidir.

-Nokta şeklinde küçük ve sık girintiler: Sedef hastalığı veya inflamatuar artrit.

-Çatlayan veya bölünen tırnaklar: Tiroid hastalıkları (Sarımsı renk ile birlikte çatlama var ise muhtemelen mantar kaynaklı)

-Tırnak etinde kabarma ve kızarıklık: Tırnak etinde enfeksiyon

-Tırnak yeme alışkanlığı: Psikolojik sorunlar veya kaygı bozuklukları

Tırnaklardaki çizgilere çoğu zaman yaşlılık ve vitamin eksikliği neden olur. Tırnaklarda görülen çizgiler, dalgalanmalar ve renk değişimleri çoğu zaman endişe verici bir risk oluşturmasa da bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu sebeple, tırnaklarınızda ani değişiklikler gözlemlediyseniz en kısa zamanda doktora gitmeniz gerekir.

Tırnak kusurlarının tedavisi altta yatan rahatsızlığın tedavi edilmesiyle gerçekleşir. Yukarıdaki yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Herkeste aynı sebep sonuç ilişkisi görülmeyebilir. Örneğin, tırnağı her beyaz olan kişi hepatit değildir veya tırnağında renk solgunluğu olan herkesin anemisi yoktur. Tırnak şikayetlerinizde ve diğer tüm sağlık sorunlarınızda size en iyi ve yalnızca doktorunuz yardımcı olabilir.