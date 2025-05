Tiroit kanserinin gizli tetikleyicileri ortaya çıktı! Bilimin yeni bulguları

Tiroit kanseri, son yıllarda dünya genelinde endişe verici bir artış gösterdi. 1986’daki Çernobil nükleer faciası, bu artışın en bilinen nedenlerinden biri olsa da, bilim insanları hastalığın yükselişinde genetik yatkınlık, çevresel faktörler, iyot dengesizlikleri ve modern yaşam tarzının da kritik roller oynadığını ortaya koydu.

Uluslararası uzmanlar, tiroit kanserinin karmaşık nedenlerini çözmek için yeni araştırmalara yönelirken, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İşte tiroit kanseri artışının Çernobil dışındaki nedenleri ve bilimsel bulgularla detayları…

ÇERNOBİL’İN GÖLGESİ: RADYASYONUN KALICI ETKİLERİ

1986’daki Çernobil nükleer santral kazası, radyoaktif iyot-131 salınımına neden olarak özellikle çocuklarda tiroit kanseri vakalarını artırdı.

The Lancet’ta yayımlanan bir çalışma, kaza sonrası Ukrayna, Belarus ve Rusya’daki çocuklarda tiroit kanseri oranlarının 10 kat yükseldiğini gösterdi.

Entomolog Dr. Kirby C. Stafford III, “Radyoaktif iyot, tiroit bezinde birikerek hücrelerde mutasyonlara yol açıyor” dedi.

Çernobil’in etkileri hâlâ devam etse de, uzmanlar bu facianın tek başına küresel artışı açıklamadığını belirtti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sarah Randolph, Çernobil gibi nükleer kazaların yanı sıra tıbbi radyasyonun da risk oluşturduğunu ifade etti:

“Çocukluk döneminde baş ve boyun bölgesine uygulanan radyoterapi, tiroit kanseri riskini %20 artırıyor.”

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism’de yayımlanan bir araştırma, 1940-1950’lerde akne ve bademcik tedavileri için kullanılan yüksek doz radyasyonun, sonraki yıllarda tiroit kanseri vakalarını artırdığını doğruladı.

GENETİK YATKINLIK: AİLE ÖYKÜSÜNÜN ROLÜ

Tiroit kanseri, özellikle medüller tipte, genetik faktörlerle güçlü bir bağ gösterdi. Multipl endokrin neoplazi tip 2 (MEN 2) gibi kalıtsal sendromlar, tiroit kanseri riskini artırdı. Endocrine Reviews’de yayımlanan bir çalışma, ailesinde tiroit kanseri öyküsü olan bireylerde hastalığın görülme olasılığının %15 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten endokrinolog Dr. Ann Kearns, “RET proto-onkogen mutasyonları, medüller tiroit kanserinde sık görülüyor ve genetik testler erken teşhisi mümkün kılıyor” dedi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. David Armstrong, genetik yatkınlığın papiller ve folliküler tiroit kanserlerinde de rol oynadığını belirtti:

“Aile öyküsü, düzenli tarama gerekliliğini artırıyor.”

Thyroid dergisinde yayımlanan bir araştırma, genetik mutasyonların tiroit kanseri vakalarının %5-15’ini açıkladığını gösterdi. Uzmanlar, ailede tiroit kanseri öyküsü olanların 30 yaşından itibaren ultrason ve kan testleriyle takip edilmesini öneriyor.

İYOT DENGESİZLİKLERİ: EKSİKLİK VE FAZLALIK TEHLİKESİ

İyot, tiroit hormonlarının üretiminde kritik bir element. Ancak hem eksikliği hem de fazlalığı tiroit kanseri riskini artırıyor. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, iyot eksikliği olan bölgelerde folliküler tiroit kanseri oranlarının %10 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Dr. Cameron Webb, “İyot eksikliği, tiroit bezinde nodül oluşumunu tetikleyerek kanser riskini artırıyor” dedi.

Öte yandan, aşırı iyot alımı da risk oluşturdu. Japonya gibi deniz ürünleri tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde, iyot fazlalığının papiller tiroit kanseri riskini artırdığı biliniyor.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mark Spencer, “İyot dengesi, tiroit sağlığı için hassas bir denge gerektiriyor. Aşırı tüketim, hücrelerde anormal büyümeyi tetikleyebilir” dedi.

Uzmanlar, iyotlu tuz ve deniz ürünlerinin dengeli tüketilmesini, iyot takviyelerinden ise doktor kontrolü olmadan kaçınılmasını önerdi.

MODERN YAŞAM TARZI: OBEZİTE VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

Obezite, tiroit kanseri riskini artıran modern bir faktör olarak öne çıktı. The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, obez bireylerde tiroit kanseri riskinin %25 daha yüksek olduğunu gösterdi.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Walter Willett, “Obezite, hormon dengesizliklerine yol açarak tiroit bezinde anormal hücre büyümesini teşvik ediyor” dedi. Özellikle kadınlarda östrojen hormonunun yüksek seviyeleri, tiroit kanseri riskini artırdı

Kadınlarda tiroit kanseri, erkeklere göre 2-3 kat daha sık görüldü. Journal of Women’s Health’te yayımlanan bir çalışma, östrojenin tiroit hücrelerinde çoğalmayı tetiklediğini ortaya koydu.

İngiltere’deki King’s College London’dan Dr. Fiona Wood, “Hormonal değişiklikler, özellikle menopoz ve gebelik dönemlerinde tiroit kanseri riskini artırabilir” dedi. Uzmanlar, obezite kontrolü ve düzenli egzersizin tiroit sağlığını desteklediğini belirtti.

ERKEN TEŞHİS VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Tiroit kanseri vakalarındaki artış, kısmen daha iyi teşhis yöntemlerinden kaynaklanıyor. Ultrason ve ince iğne aspirasyon biyopsisi, küçük nodülleri tespit etmede etkili.

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, son 30 yılda tiroit kanseri teşhis oranlarının %200 arttığını, ancak ölüm oranlarının sabit kaldığını gösterdi. Bu, erken teşhisin başarısını yansıttı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Christopher Attinger, “Çoğu tiroit kanseri, yavaş büyüyor ve erken evrede yakalandığında tedavi şansı %98’e ulaşıyor” dedi. Cerrahi, radyoaktif iyot tedavisi ve hedefe yönelik ilaçlar, tedavide öne çıkıyor. Vandetanib gibi tirozin kinaz inhibitörleri, dirençli kanserlerde umut vadetti.

UZMANLARDAN: ÇERNOBİL SONRASI TİROİT KANSERİ ARTIŞI

Çernobil nükleer faciası, tiroit kanseri artışında önemli bir rol oynasa da, tek başına bu artışı açıklamıyor. Genetik yatkınlık, iyot dengesizlikleri, obezite ve hormonal değişiklikler gibi faktörler de kritik.

Uzmanlar, risk grubundaki bireylerin düzenli tarama yaptırmasını ve sağlıklı yaşam tarzı benimsemesini önerdi.

Tiroit kanseriyle mücadelede erken teşhis ve multidisipliner tedavi, yaşam kalitesini korumanın anahtarı.