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Tirozin amino asidi hangi hastalıklara neden olur?

Özellikle bağışıklığı güçlendirme ve zihinsel aktivasyonu artırmak için ek takviyelerin önemini uzmanlar bir kez daha hatırlattı. En popüler takviye ise tirozin amino asidi. Bu mineral vücutta eksik olunca bakın hangi hastalıklar ortaya çıkıyor…

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:16
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Tirozin amino asidi nedir?

Tirozin amino asidi hangi hastalıklara neden olur?
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Besinlerde tirozin olarak geçen bu amino asit vücutta fenilalanin adı verilen madde sayesinde üretilir. Çok güçlü etkiye sahip olduğundan sürekli ilaç alan kişilerin bu takviyeyi yapmadan bir uzmana danışması gerekiyor. Çünkü aksi halde yan etkileri oldukça ciddidir. Sinir hücrelerini hareketlendirdiğinden beyinin işlevselliğine katkı sağlar. Bu yüzden günümüzde en popüler takviyelerden biridir. Tirozin, bazı hormonların çalışması için de katkı sağlar. Vücudun özellikle sinir sistemini hareketlendirmek için gerekli olan tirozin amino asit çeşitlerinden biri.

 

 


NE İŞE YARAR?

Cildin rengini belirleyen melanin hormonun eksilmesi ciltte düzensiz renklenmelere neden olur. Koyu cilt tipindeki insanlarda açık cilt tiplerine oranla daha fazla melanin bulunur. Tirozin amino asidi protein bileşeni olduğundan bu hormonun bozulmadan çalışmasını sağlar.
Vücudumuz bazen çeşitli sebeplerden ötürü bu hormonlarda yaşanan aksaklık nedeniyle hastalıklara yakalanabilir. Tirozin maddesi bu hormonların çalışmasında etkili olduğundan vücudun olmazsa olmazlarındandır.

Dopamin adı verilen hormonu hareketlendirir. Bu hormon motor becerilerini geliştirme ve kontrol etme görevindedir. Ayrıca vücudun enerjisini dengeler. Tirozin bu hormonun artmasına yardımcı olur.Vücudun en olmazsa olmaz iki hormonu adrenalin ve noradrenalindir. Bu hormonlar vücudun olaylara tepkisi ve tepkisizliğini sağlar. Tirozin amino asidi bu hormonların dengeli üretimi için destek verir.

Bütün hormonları kontrol eden ana hormon hattı olan ve vücudun yapısal düzenini sağlayan tiroid hormonu tiroid bezi tarafından üretilir. Bu hormon vücudun kilosundan kıllanmasına kadar etki sağlar. Tirozin tiroid hormonunu düzenleme de etkilidir.

EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?

Enzimleme gücünü azaltır. Bu yüzden vücuda giren değerli mineraller ve vitaminler kana karışmadan vücuttan atılır. Herhangi bir fayda sağlamaz. Ya da tam tersi protein birikmesine yol açarak vücudun metabolik rahatsızlıklarına zemin hazırlar.

Tirozin eksikliğini çok sık depresyon ve ruhsal sıkıntılara zemin hazırlar. Sinir sistemini etkilediğinden hücrelerin aktive olmasında aksaklık yaşanır. Bu aksaklık aynı zamanda beyinsel işlevleri olumsuz etkiler.
Çok çabuk yorulma ve uyku haline yol açar. Odaklanma ve dinleme sistemini düşürür.
Metabolizmanın çalışması için gerekli olan takviyelerden biri olduğundan tirozin eksikliği sindirimi de olumsuz etkiler. Kabızlık ya da tam tersi ishale yol açar. Vücudun yapısal dengesizliğine neden olur. Yani bölgesel kilo alımları yaşanır.

HANGİ BESİNLERDE İDİ BULUNUR?

Protein yapısına sahip olduğundan süt ve süt ürünlerinde tirozin amino asidi bulunur. Bunların dışında hindi, balık ve tavuk gibi et ürünlerinde de tirozin maddesi mevcuttur. Öte yandan omega-3 yağ asidi barındıran ceviz ve fındıktan da miktarı az olsa da tirozin maddesi var.

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