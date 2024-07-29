Tırpan vururken 60 metre yüksekten düştü

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mahmut Keleş fındık bahçesinde çalışırken bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Mahmut Keleş, AFAD ekibinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Keleş, ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.