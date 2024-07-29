Tırpan vururken 60 metre yüksekten düştü

Kaynak: İHA
Tırpan vururken 60 metre yüksekten düştü

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyü Taşaltı Mahallesi'nde, fındık bahçesinde tırpan vurduğu sırada dengesini kaybeden Mahmut Keleş, 60 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mahmut Keleş fındık bahçesinde çalışırken bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Mahmut Keleş, AFAD ekibinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Keleş, ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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