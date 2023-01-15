Çiğ hali zehirli olan Tirşik otu az bilinen ve doğru kullanılması gereken bir ottur. Pişirilerek tüketilmesi tavsiye edilen Tirşik otu çeşitli yemeklerde kullanılır. Peki, Tirşik otunun faydaları neler? Tirşik otu nasıl yenir?

Tirşik otu adı az duyulan bir ottur. Sıcak iklimlerde yetişen Tirşik otuna Adana ve Osmaniye’de rastlamak mümkün.

Tirşik otu hakkında az bilgi mevcut olsa da Tirşik otu çeşitli yemeklerin pişirilmesinde kullanılabilir. Unutmamak gerekir ki Tirşik otunun çiğ hali zehirli olduğu ve pişirilerek tüketilebileceği söyleniyor. Tüketecek olan kişiler mutlaka tirşik otunu haşlamalıdır. Tirşik otunun en sağlıklı tüketim şekli çorba haline getirmektir. Peki, Tirşik otunun faydaları neler? Tirşik otu nasıl yenir?

TİRŞİK OTUNUN FAYDALARI NELER?

İştah açar,

Romatizma ağrılarına iyi gelir,

Bağırsakları parazitten temizler,

İdrar yolu enfeksiyonlarında destektir,

Kanama problemlerini çözer,

Ateş düşürücü özelliği vardır,

Mide asit seviyesini dengeler,

Diyabet hastalarına olumlu etkileri vardır,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Kas ve kemik sistemini geliştirir,

Mide rahatlatır.

TİRŞİK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Kesinlikle çiğ olarak tüketilmemesi gereken tirşik otu, çorba olarak yapılabilir. Eldiven ile temizlenen tirşik otuna, buğday, yoğurt, un, nohut gibi malzemeler katılarak çorba haline getirilebilir. Tirşik otunun çorba halini kış mevsimine girmeden ayda en az 1 kere içenler, sık sık hastalanmaktan kurtulur.

TİRŞİK OTU NEREDE YETİŞİR?

Tirşik otunun asıl bölgesi Akdeniz olarak bilinir. Sıcak iklimlerde yetişen bu ota daha çok Osmaniye ve Adana'da rastlanır. Bu otun çiğ halinin zehirli olduğu unutulmamalı ve kullanılacaksa mutlaka haşlanmalıdır.