Tırtıllar hakkında 25 ilginç gerçek

Tırtıllar, larva evresindeyken inanılmaz bir hızla büyürler. Bu süreçte deri değiştirir ve her defasında daha büyük hale gelirler. Bir tırtıl, hayatı boyunca birkaç kez deri değiştirir. Her deri değişiminde biraz daha olgunlaşır ve sonunda metamorfoz aşamasına hazır hale gelir.Tırtılların en büyük özelliklerinden biri renk çeşitliliğidir. Bazı türler parlak renkleriyle dikkat çekerken, diğerleri doğada kamufle olmayı başarır. Kamuflaj yetenekleri, onları avcılardan korur. Renkleri, bulundukları ortama uyum sağlama kabiliyetine göre evrimleşmiştir ve doğal hayatta kalmalarını sağlar.