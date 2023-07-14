Tiryakilerine çok kötü bir haber

Editör: Erkavim Yıldırım

Beslenme ve diyet uzmanları gün içerisinde tüketilen kahve ve çay gibi kafein içeren içeceklerin idrar söktürücü etkiye sahip oldukları için aşırı tüketimlerinin vücutta sıvı kaybına neden olduğunu açıkladı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Burcu, meydana gelen sıvı kaybıyla böbreklerden kalbe birçok organın zarar gördüğünü bildirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Burcu, kış aylarında vücudun yaşamsal fonksiyonları için kritik öneme sahip olan su tüketiminin azaldığını belirterek, oluşan sıvı kaybıyla böbreklerden kalbe birçok organın zarar gördüğünü hatırlattı. Burcu şunları söyledi:

"Gün içerisinde tüketilen kahve ve çay gibi kafein içeren içecekler diüretik (idrar söktürücü) etkiye sahip olduklarından aşırı tüketimleri vücutta sıvı kaybına neden olmaktadır. Bu içecekleri sınırlı tüketmeli, çay ve kahvenin hemen ardından da mutlaka bir bardak su içmeyi ihmal etmemelisiniz."

Suyun az içilmesi kadar fazla tüketilmesinin de zararlı olduğunu, basit bir formülle kişinin günlük su ihtiyacını ayarlayabileceğini vurgulayan Burcu, vücuttaki yaşamsal fonksiyonların devamlılığı için her gün yeterli miktarda su tüketiminin büyük önem taşıdığını açıkladı.

Burcu, yaz ayları kadar fazla olmasa da kışın da terleme, idrar, fiziksel aktivite, proteinli ve tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmesi hatta nefes almayla dahi vücutta su kaybı oluştuğunu belirterek, kış aylarında sık rastlanan ateşli hastalıklarda solunum yoluyla, ishalde ise bağırsak yoluyla sıvı kaybı ortaya çıkabildiğini belirtti ve vücuttaki suyun dengesinin yaşamsal önemi olduğunu, günlük yaşam alışkanlıkları arasına mutlaka yeterli su tüketiminin eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yetersiz su tüketimi sonucu baş ağrısı, halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi durumlar görülmesi kaçınılmaz olabiliyor. Yeterli su tüketiminin kalp sağlığı için de kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Burcu, şunları aktardı:

"Su kaybının fazla olması durumunda kan hacmi azalır, dolaşım yeterli olamaz, besin öğelerinin doku ve organlara ulaştırılmasında doğacak sorunlar bu organların işlevine yansır. İleri seviyede sıvı kaybı meydana gelmesi ise inmeye kadar giden ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Günlük zorunlu ihtiyaç duyulan su tüketimini; vücut ağırlığınızı (kg) 30 ml ile çarparak basitçe hesaplayabilirsiniz. İdrar renginin koyulaşması, günlük su ihtiyacınızı karşılamadığınızın pratik bir göstergesidir.

Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması, kan dolaşımının sağlanması, hücrelerin, doku ve organların sağlıklı çalışması, hücrelere oksijen taşınması, cildin sağlıklı ve esnek görünmesi, metabolizmanın desteklenmesi, vücut ısısının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olan su, vücudumuz için yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Bu nedenle günlük yaşantımıza mutlaka suyu dahil etmeli ve su içmek için kesinlikle susamayı beklememeliyiz."

