Tiryakiye kötü haber

Çayın yararları olduğu kadar zararları da var. Özellikle de eğer çayı böyle içiyorsanız. İşte ayrıntılar…

Tiryakiye kötü haber

Editör: Naim Arıoğlu

Çay, kalp damar sağlığını koruyor. Kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcut.

Alzheimer ve demans gibi bazı beyin fonksiyonlarını bozan hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar yapıldı.

Ancak çay doğru tüketilmediğinde özellikle aç karnına tüketildiğinde midede ağrı yapar, rahatsızlık verir.

Yemekten sonra içilen çaysa, besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden oluyor.

Günde 2-3 bardaktan fazla tüketilen çay da kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sıkıntılar meydana getirebiliyor.

Çaydaki kafeini azaltmak için küçük bir püf nokta.

Çayı demlerken üzerine sıcak su koyuyorsunuz.

Bir 10 saniye bekletip o suyu döküyorsunuz ardından hemen sıcak suyla doldurduğunda çaydaki kafein miktarı da en aza inmiş oluyor.

Dünyada çay tüketiminde ilk sırada bulunan Türkiye'nin ardından sırasıyla Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere geliyor.

Çay, 7’den 70’e herkesin çok sevdiği sıcak içeceklerin başında geliyor.

Dünyada çay tüketiminde ilk sırada olan Türkiye, aynı zamanda da çay üreticisi ülkelerden biri konumunda.

Kişi başı yıllık 7 kilo çay tüketiminin yapıldığı ülkemizde maalesef çay çok yanlış tüketiliyor.

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