2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında, Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ve Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana voleybol takımları karşı karşıya geldi.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, Ankara Spor Salonu'nda oynandı.

Birinci seti 25-23 kazanan Vakıfbank, ikinci seti de 25-21 önde tamamladı.

Fenerbahçe, üçüncü seti 25-19, dördüncü seti 25-18 kazanarak 2-2 eşitliği sağladı.

Uzatma setinde 18-16 üstünlük sağlayan Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

KUPAYI, SADETTİN SARAN'LA KALDIRDILAR

Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.

Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Voleybolcular, aralarına katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile beraber kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe Medicana'nın oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUKLARDA ÖNE GEÇTİ

Bu zaferle Fenerbahçe, bu kupada en fazla şampiyon olan takım ünvanını da elde etti.

Sarı lacivertliler altıncı kez kupayı müzesine götürürken, VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın 5 şampiyonluğu bulunuyor.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Fenerbahçe: 2009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025

Vakıfbank: 2013, 2014, 2017, 2021, 2023

Eczacıbaşı: 2011, 2012, 2018, 2019, 2020