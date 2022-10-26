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  • Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi

Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi

Şırnak'ta 'Tıvorlu İsmail' olarak tanınan İsmail Aşkan'ın konserinde yaşanan eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşılmış ve İsmail Aşkan bir anda sosyal medya fenomeni haline gelmişti. Yaptığı danslar ve esprili kişiliğiyle dikkat çeken Tıvorlu İsmail sosyal medya üzerinden şarkıcı İrem Derici'ye çağrıda bulundu. Derici de bu çağrıya yanıt vermekte gecikmedi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 23:37
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Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi

Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
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Şarkıcı İrem Derici'ye gönderdiği mesajda güzel şarkıcıya selamlarını ileten Tıvorlu İsmail;  "İrem Derici kardeşime saygılar selamlar, Allaha emanet ol. İnşallah en kısa zamanda yanındayım" ifadelerini kullandı. 

Derici de kendisine gönderilen bu mesaja kayıtsız kalmayarak; "Kral Tıvorlu İsmail’den bana mesaj var! Canım ağabeyim, en kısa zamanda bir araya gelip enerjilerimizi birleştiriyoruz" şeklinde bir yorumda bulundu.

Şarkıcının takipçileri karşılıklı buluşma mesajları ardından ikilinin bir düet hazırlığında olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.

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