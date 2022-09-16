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Tıvorlu İsmail sahnede zor anlar yaşadı. Seyirciler ayaklarından tutarak sahneden indirmek istedi

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde düzenlenen ücretsiz halk konserinde sahne alan Tıvorlu İsmail, hayranları tarafından ayaklarından tutularak sahneden indirilmek istenmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:48
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Tıvorlu İsmail sahnede zor anlar yaşadı. Seyirciler ayaklarından tutarak sahneden indirmek istedi

Tıvorlu İsmail sahnede zor anlar yaşadı. Seyirciler ayaklarından tutarak sahneden indirmek istedi
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Kentteki özel bir okul tarafından düzenlenen konserde, sahnede zıplaması ve hayranlarının arasına dalmasıyla bilinen Tıvorlu İsmail sahne aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Tıvorlu İsmail lakabıyla bilinen fenomen İsmail Aşkan’ın sahneye çıkmasıyla katılımcılar büyük coşku yaşadı. Sanatçı Aşkan, kendisine gösterilen sevgi seli nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. İnanılmaz bir coşkunun yaşandığı sahnede daha fazla dayanamayan hayranları, Aşkan’ın ayaklarından tutarak sahne dışına çıkarmak istedi. Zor anlar yaşayan Aşkan, görevliler tarafından kurtarıldı. Hayranlarına ‘İsmail size kurban olsun, ama ayakkabılarımdan ne istediniz, az kala beni de eziyordunuz’ diyen Aşkan, daha sonra konserini tamamlayarak sahneden ayrıldı.

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