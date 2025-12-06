Yeni Tiyatro Dergisi kurucusu ve genel yayın yönetmeni, Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kurucusu ve jüri başkanı, Kocaeli Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü kurucu öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş yaşamını yitirdi.
Tiyatro alanında yürüttüğü çalışmalar, yetiştirdiği öğrenciler ve yazılarıyla sanat dünyasına önemli katkılar sağlayan Göktaş, uzun zaman önce yakalandığı kanser rahatsızlığı ile mücadele ediyordu.
Tedavisinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde sabaha karşı hayatını kaybetti.
Merhum Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş’ın cenaze töreni, 08 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 11.30’da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlenecek.