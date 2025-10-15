Nefes'te yer alan haberde; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Efe Ünsal hakkında, kadın tiyatro sanatçısı H.K.’yı “hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasıyla dava açıldı. Olayın ardından Sezai Yılmaz görevden alınmadı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile çeşitli etkinliklere katıldı. Efe Ünsal ise güvenlik gerekçesiyle Adana’dan Ankara’ya görevlendirildi.

H.K.’NIN İDDİASI: ODADA ALIKONULDUM

İddianame ve H.K.’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ankara’ya turne için gelen H.K., kaldığı otelin lobisinde Efe Ünsal, Sezai Yılmaz ve diğer tiyatrocularla sohbet etti. Ardından grup, Sezai Yılmaz’ın odasına çıkmaya karar verdi. Odaya önce giden Yılmaz, kapıyı açtığında uykusu olduğunu ve yatacağını belirtti. Ancak Efe Ünsal, H.K.’yı kolundan tutarak odaya çekti ve kapıyı kapattı. Diğer tiyatrocular dışarıda kaldı. H.K., yaklaşık 5-6 dakika odada tutulurken Sezai Yılmaz tarafından sandalyeye oturtulduğunu, korktuğunu ve “Beni mi s…, ne oluyor lan, çekilin gideceğim” diye bağırdığını ifade etti.

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMASI

Sezai Yılmaz, ifadesinde H.K. ve arkadaşlarını odasına alamayacağını söylediğini, sadece Efe Ünsal’ı içeri aldığını, ancak H.K.’nın ısrarla odaya girdiğini iddia etti. Kapının otomatik kapandığını ve H.K.’ya çıkmasını söylediğini, yanına dahi yaklaşmadığını savundu. Efe Ünsal da benzer bir ifade verdi.

KAMERA KAYITLARI

Otelin kamera kayıtları incelenerek hazırlanan iddianamede, Efe Ünsal ve Sezai Yılmaz’ın, H.K.’yı rızası olmadan odaya çekerek çıkmasını engellediği, yaklaşık 5 dakika odada tuttuğu ve herhangi bir fiziksel zarar vermeden bıraktığı belirtildi. Şüphelilerin, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu iştirak halinde işlediği kaydedildi.

KARADAĞLI İLE AYNI SAHNEDE

13 Ocak 2025’teki olayın ardından Sezai Yılmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevinden alınmadı. 8 Nisan’da Bursa’da düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde Tamer Karadağlı ile birlikte yer aldı. Karadağlı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk koyduğu etkinlikte ve “Dracula” oyunu öncesi sahnede seyircileri selamlarken, Sezai Yılmaz da yanında bulunarak konuşma yaptı. Efe Ünsal ise H.K.’nın ailesinin Adana’da olması nedeniyle Ankara’da görevlendirildi. Dava, 21 Ekim’de Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.