Tiyatro oyuncusu Akay, son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Tiyatro oyuncusu Akay, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da kanserle mücadele eden tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay, düzenlenen cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Leyla Okay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Okay için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye, ailesi ve yakınları katıldı. Leyla Okay'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Okay ayrıca, "Ferhunde Hanımlar', "Bizim Evin Halleri', "Derin Sular" ve "Teşkilat" dizilerinde rol aldı.

Tiyatro oyuncusu Akay, son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyuncusu Akay, son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyuncusu Akay, son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyuncusu Akay, son yolculuğuna uğurlandı

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