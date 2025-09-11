Tiyatro tutkunlarına müjde: 29. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı ve Onur Ödülü, dün The Marmara Otel Taksim’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantının sunuculuğunu Özlem Öçalmaz üstlenirken, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalin bu yıl da farklı anlatım tarzları ve özgün yapımlarla tiyatroseverlerle buluşacağını söyledi. Festival küratörü Mehmet Birkiye ise tiyatronun unutmaya izin vermeyen yanını vurgulayarak, “Kahramanım seyircidir; onlara içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

Bu yılki Onur Ödülü, tiyatro eleştirmeni, çevirmen, yazar ve akademisyen Seçkin Selvi’ye takdim edildi. Selvi, ödülün kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, “Eleştiri tiyatronun doğal bir parçasıdır; sanatın yoldaşı, destekleyicisi, öncelikle de kışkırtıcısıdır” ifadelerini kullandı.

FESTİVAL PROGRAMI AÇIKLANDI

Festival Programlama Yöneticisi Handan Uzal Dündar, festivalin programıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Buna göre, İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim’de Hollanda’dan Scapino Ballet Rotterdam topluluğunun Marcos Morau imzalı Katedral gösterisiyle açılacak. Festivalde toplam 16 tiyatro, dans ve performans yapımı seyirciyle buluşacak.

Bu yıl edebiyat uyarlamaları öne çıkıyor: Paul Auster’ın New York Üçlemesi, Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan Faust ve Moda Sahnesi’nden Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri dikkat çeken yapımlar arasında. Yazar Hikmet Hükümenoğlu’nun ilk tiyatro oyunu Fora da festivalde prömiyer yapacak.





Erişilebilirlik programı kapsamında, down sendromlu sekiz oyuncunun rol aldığı Teatro La Plaza yapımı Hamlet sahnelenecek. Kadın üretimini görünür kılmayı hedefleyen “Bu İşte Bir Kadın Var” bölümü çerçevesinde, İlyas Özçakır’ın yönettiği Aşağıdaki Pencere ve Flaman Kraliyet Tiyatrosu’nun Bovary oyunları festivalde yer alacak.

“Yeni Arayışlar” bölümü genç sanatçılara alan açmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Televizyonun Karşısında Özel Mülkiyetin Kökeni Üzerine Düşünürken Uyuyakalmışım, Babamın Sesine Uyandım, Cehennem Çiçeği ve Jonas’la Evlenmek seyirciyle buluşacak.

Festivalin özel projeleri arasında Kumbaracı50’nin İstanbul Mon Amour: Pera’nın Karanlık Odası, Barış Arman rejisiyle Açık Mülk ve Reşad Ekrem Koçu’dan esinlenen Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı bulunuyor. Çocuklar için Ceren Oran’ın Oyun İçinde Oyun adlı eseri sahnelenecek.

Festival öncesinde, tiyatro deneyimini derinleştirecek ücretsiz söyleşiler de düzenlenecek. 23 Eylül’de Paul Auster’ı Anlamak ve Çevirmek, 29 Eylül’de Édouard Louis’yi Sahneye Taşımak, 10 Ekim’de ise Feminist Bir Bakışla Bovary’yi Bugünden Okumak başlıklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Biletler, İKSV Lale Kart üyeleri için 9 Eylül’de ön satışa, genel satış için ise 12 Eylül’de passo.com.tr üzerinden açılacak. Eczacıbaşı Genç Bilet kapsamında öğrenciler, sınırlı sayıda bileti 30 TL’den temin edebilecek.







