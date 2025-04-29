Tiyatro vagonla Anadolu’ya ulaşacak: 4 bin 796 kilometrelik güzergahta 11 il, 22 oyun!

Kaynak: AA / DHA
Tiyatro vagonla Anadolu’ya ulaşacak: 4 bin 796 kilometrelik güzergahta 11 il, 22 oyun!

Devlet Tiyatroları’nın “Vagon Sahne” projesi, 11 il ve ilçede 22 temsille tiyatroyu Anadolu’ya taşıyor. 5 Mayıs’ta Ankara’dan başlayacak yolculuk, sanatı herkesle buluşturmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen “Vagon Sahne” projesi, Türkiye’nin kültür ve sanat yolculuğuna yeni bir soluk getiriyor.

2008’de başlatılan “Tiyatro Her Yerde” projesinin devamı olan “Vagon Sahne”, tiyatroyu büyük sahnelerin dışına taşıyarak Anadolu’nun dört bir yanına ulaştırmayı amaçlıyor.

Bu eşsiz proje için Türkiye’nin batısından doğusuna 4 bin 796 kilometrelik bir rota belirlendi.

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Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars ve Akyaka’da sahnelenecek oyunlar arasında Antalya Devlet Tiyatrosu’nun “Masal Treni” ve “Misafir” yapımları yer alıyor.

Vagon Sahne’nin yolculuğu, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Ankara Garı’nda düzenlenecek törenle başlayacak.

Açılışta “Misafir” oyunu sahnelenecek ve ardından tiyatro vagonu Anadolu’daki duraklarına hareket edecek.

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SANATI HERKESLE BULUŞTURMA HEDEFİ

Adana Devlet Tiyatrosu’nun yürüttüğü bu özgün proje, Devlet Tiyatroları’nın sanatı erişilebilir kılma vizyonunun bir yansıması olarak tasarlandı.

2009’da Ankara’dan Stuttgart’a uzanan “Tiyatro Şark Ekspresi” projesinden ilham alan Vagon Sahne, sadece bir turne değil, sanatı köylere, meydanlara ve çocukların dünyasına taşıma hedefiyle hayata geçirildi.

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