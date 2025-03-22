Tiyatro ve oyuncu camiası Saraçhane'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sanatçılar, İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’ye geldi. Halil Ergün ve Metin Çoşkun gibi isimler de ziyaret edenlerin arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olmasına yönelik destek ziyaretleri Saraçhane'de devam ediyor. Tiyatrocular ve oyuncular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına geldiler.

Aralarında usta oyuncular Halil Ergün ve Metin Çoşkun’un da bulunduğu isimler, İmamoğlu’na moral ve destek amacıyla bir araya geldi.

Sanatçılar, İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de toplandı. Halil Ergün ve Metin Çoşkun gibi usta isimlerde gidenlerin arasındaydı.

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